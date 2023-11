Scherma | Paulis e Favaretto sul podio | arriva il pass per i Campionati Italiani

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 25 novembre 2023) Caorle – Il sabato di Caorle vede le firme di Lucrezianella spada femminile e di Martinanel fioretto femminile. Una giornata molto intensa, quella veneta, dedicata alla promozione del numero “1522” contro la violenza sulle donne (leggi qui) che ha visto la partecipazione di tutte le atlete presenti e del Gruppo Schermistico Arbitrale. Nella spada femminile il successo andato è andato Lucreziadelle Fiamme Oro. La classe 2003, sesta agli scorsi Mondiali Under 20 di Plovdiv, in finale ha sconfitto Alessandra Bozza dell’Aeronautica Militare in un match tiratissimo che si è concluso con il punteggio di 15-14. Terza posizione per Marta Ferrari dell’Aeronautica Militare e Roberta Marzani del Centro Sportivo Esercito superate rispettivamente dall’oro e dall’argento della competizione di Caorle Ai piedi del ...