Scappa a bordo di una bicicletta elettrica appena rapinata

(Di sabato 25 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, nel transitare in via Aielli hanno notato due persone che litigavano e sono immediatamente intervenuti. In quei frangenti, una delle due persone si è data alla fuga adi unaed è stata raggiunta e bloccata nella vicina piazza Garibaldi. I poliziotti hanno accertato che l’uomo, dopo essere sceso da uno scooter, guidato da un complice che si è poi dato alla fuga, aveva strattonato un giovane adella bici impossessandosi della stessa per poire. Un 43enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto arrestato per rapina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.