Scampata al femminicidio | “Il primo schiaffo può essere l’ultimo”

(Di sabato 25 novembre 2023) Lidia Vivoli è di Palermo ed è sopravvissuta ad un tentativo dida parte del suo compagno. Da allora ha dedicato la sua vita ad aiutare le altre donne. Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne ha raccontato ad askanews la sua storia. "Nel 2012 dopo 5 mesi di relazione andai a convivere con questo uomo che era un principe azzurro, facevo l'assistente di volo e veniva alle 5 del mattino in aeroporto solo per prendere un caffè con me, tutto potevo immaginare tranne che questa fosse una maschera", ha ricordato. Ma la maschera cade presto. "Dopo 5 mesi è venuta fuori la sua personalità da narcisista patologico", ha detto, spiegando che ha tentato di allontanarsi, ma lui voleva i suoi soldi, voleva toglierle la libertà, finché una notte con una scusa è tornato a casa sua.Poi il racconto di quella notte di violenza: "Mentre dormivo mi cominciò ...