(Di sabato 25 novembre 2023) "Non so cosa stia pensando il presidente, ma faròche rompa l'inerzia. Io sono contrario ai ritiri, li vedo come un palliativo. Abbiamo perso personalità, iniziativa. Abbiamo fatto un gol al ...

Sarri dopo Salernitana - Lazio : 'Se fossi sicuro che è solo colpa mia andrei via'

Quote esonero Sarri in ribasso dopo il ko della Lazio contro la Salernitana

Salernitana-Lazio 2-1 - Sarri : “Se problema sono io - me ne vado”

Salernitana-Lazio 2-1 - Sarri : “Se problema sono io - me ne vado”

Sarri, Lazio qualcosa non va. Io colpevole andrei via

Maurizionon ha 'digerito' il modo in cui la suaha perso contro la Salernitana del grande ex Candreva, e nel dopopartita non le ha mandate a dire ai suoi. "Abbiamo fatto troppo poco, ...

Lazio, Sarri minaccia le dimissioni: “Se il problema sono io mi faccio da parte” la Repubblica

Salernitana-Lazio 2-1, Sarri: "Se problema sono io, me ne vado"

Il tecnico biancoceleste si mette in discussione dopo il nuovo k.o.

Sarri, Lazio qualcosa non va. Io colpevole andrei via

"Non so cosa stia pensando il presidente, ma farò qualcosa che rompa l'inerzia. Io sono contrario ai ritiri, li vedo come un palliativo. Abbiamo perso personalità, iniziativa. (ANSA) ...