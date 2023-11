Sapiens – Un solo pianeta | le anticipazioni sulla puntata di oggi | 25 novembre

Leggi su tpi

(Di sabato 25 novembre 2023) 2023 Stasera, sabato 252023, alle ore 21.45 su Rai 3 va in onda– Un, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Conta più una foresta o una balena per ridurre la CO2? Come sono cambiati gli oceani dopo 3,5 miliardi di anni di vita? E a soli duecento dalla rivoluzione industriale? Il Mediterraneo è un mare o piuttosto un oceano? Domande dalle quali parte la sesta stagione del programma prodotto da Rai Cultura, che analizza fenomeni complessi attraverso l’approccio di Mario Tozzi alla divulgazione scientifica. Si apre con un parallelismo tra e gli oceani e il Mar Mediterraneo: Tozzi racconta le origini del mondo sommerso e la fragilità del suo ecosistema minacciato da una pesca selvaggia, dal traffico commerciale e turistico, dalla presenza record ...