Sanremo 2024 | spuntano i prezzi dell’Ariston | si possono superare i 1200 euro

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 25 novembre 2023) Manca ormai poco ae ben presto gli appassionati scopriranno i big in gara. Amadeus, non a caso, ha fatto sapere di comunicare la lista ufficiale domenica 3 dicembre 2023. Dunque le trattative con i protagonisti della kermesse sono ormai concluse, così come quelle con gli ospiti che arriveranno durante le cinque serate. Ed ecco che ora spunta una domanda piuttosto interessante: quanto costeranno i bigliettiquest’anno? A quanto pare le cifre sarebbero salite rispetto alle scorse edizioni.: idei biglietti Dal 7 all’11 febbraioandrà in scena, il quale si appresta a conoscere i suoi artisti in gara a breve. Il Festival segnerà anche l’ultima conduzione di Amadeus che ...