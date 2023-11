(Di sabato 25 novembre 2023) C'è tanto tricolore in gara nelledel nuovo ITF da 15mila dollari maschile di Sandi, che si disputa sui campi in terra rossa della Tennis Schiool Monte Kà Tira. Sono ...

San Gregorio Armeno - al via la Fiera dei presepi e dei pastori

San Gregorio Armeno - segni rossi sui volti delle statuine in memoria di Giulia

Napoli - al via il Natale di San Gregorio Armeno : torna la notte bianca dei pastori

Fotogallery - Napoli - a San Gregorio Armeno graffi rossi sui volti delle statuine del presepe in onore di Giulia Cecchettin

San Gregorio di Catania: tutto pronto per le qualificazioni

C'è tanto tricolore in gara nelle qualificazioni del nuovo ITF da 15mila dollari maschile didi Catania, che si disputa sui campi in terra rossa della Tennis Schiool Monte Kà Tira. Sono infatti ben 26 i tennisti italiani al via: tra questi sono teste di serie Giovanni Calvano (n.

San Gregorio Armeno, più servizi e sicurezza alla fiera di Natale dubbi sul senso unico ilmattino.it

San Gregorio Armeno, è già Natale: “Ora il senso unico pedonale alternato” La Repubblica

San Gregorio di Catania: tutto pronto per le qualificazioni

C'è tanto tricolore in gara nelle qualificazioni del nuovo ITF da 15mila dollari maschile di San Gregorio di Catania, che si disputa sui campi ...

Il corteo del 25 novembre. Migliaia sfilano a Roma

AGI - Si sono radunati al Circo Massimo, al centro di Roma, i manifestanti che oggi pomeriggio si sono recati in corteo verso piazza San Giovanni. Migliaia le persone arrivate per il corteo organizzat ...