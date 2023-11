(Di sabato 25 novembre 2023) Il licenziamento di Samdal ruolo di CEO diera stato il classico fulmine a ciel sereno. Per qualche ora, l’amministratore delegato dell’azienda che ha sviluppato e commercializzato ChatGPT è stato sfiduciato dal board della società, aprendo un ampio spazio di discussione interna ed esterna. Tuttavia, la reazione dei dipendenti di– che avevano minacciato di lasciare l’azienda seguendo– ha portato il board a cambiare idea. Si scherzava, dunque: Samè rimasto al suo posto. Eppure, dopo ore di attesa su possibili ripensamenti, era arrivata la conferma: al suo posto era stato, infatti, nominato Emmett Shear (co-fondatore ed ex CEO di Twitch). Samda, ma aveva già un piede a Microsoft L’intera ...

Sam Altman ritorna come CEO : OpenAI - nuova leadership e lotta per il controllo

il licenziamento di sam altman da openai e' avvenuto dopo che alcuni ricercatori del gruppo...

'Is this a tool we have built or a creature we have built' -(a day before he fired)pic.twitter.com/Ob49SQpKgh - Kushan S. (@YouNoImKS) November 23, 2023 1 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE, L'AZZARDO DIOPENAI E IL PROGETTO Q* ...

Cos'è Q*, il progetto di intelligenza artificiale che ha portato al licenziamento di Sam Altman WIRED Italia

Sam Altman torna ad OpenAI: la forza dei dipendenti e di Microsoft prevale Il Sole 24 ORE

Sam Altman licenziato da OpenAI. Anzi no

Il licenziamento di Sam Altman dal ruolo di CEO di OpenAI era stato il classico fulmine a ciel sereno. Per qualche ora, l’amministratore delegato dell’azienda che ha sviluppato e commercializzato Chat ...

Open AI, il mistero di Q Star e il ritorno di Sam Altman

Il golpe del board di OpenAI contro il ceo Sam Altman è durato solo cinque giorni. E ancora non se ne conoscono i motivi. Microsoft finirà per avere un ruolo ancora più forte. Ma per fare cosa