Salute Papa Francesco | tac urgente al Gemelli | i risultati

(Di sabato 25 novembre 2023) “Nelle prime ore del pomeriggiosi è sottoposto a una Tac all’Ospedaledi Roma, per escludere il rischio di complicazioni polmonari. L’esame ha dato esito negativo e ilè rientrato a Casa Santa Marta”. Lo comunica la Sala stampa vaticana. Il Santo Padre si è svegliato questa mattina con un forte mal di gola, tosse e un po’ di febbre. Dal Vaticano però fanno sapere che si tratta di un banale malessere di carattere stagionale che evidentemente si trascina da qualche tempo. Circa due settimane faaveva annunciato agli ospiti del momento (dei rabbini europei) che non si sentiva tanto bene e avrebbe evitato di leggere loro il lungo discorso previsto, riporta Il Messaggero. Leggi anche:, la ...

Papa Francesco - problemi di salute per il Pontefice : l’annuncio spaventa i fedeli. Le sue condizioni

Papa Francesco : «Non sto bene di salute». C’è ansia per le sue condizioni

Omicidio Giulia, l'aereo con Turetta arrivato a Venezia: Filippo portato in carcere

Dietro le sbarre lo aspetta un primo passaggio in infermeria, per verificare le condizioni generali di, e tutte quelle procedure burocratiche dell'ufficio matricole prima di essere portato in ...

Il Papa «è di nuovo influenzato» ma in Vaticano assicurano che non è il raffreddore di Breznev. Ecco come sta ilmessaggero.it

Il Papa ha l'influenza, annullate le udienze di oggi Agenzia ANSA

Papa Francesco non sta bene: si è sottoposto a una tac, annullate le udienze di oggi

"Nelle prime ore del pomeriggio Papa Francesco si è sottoposto a una TAC all’Ospedale Gemelli Isola a Roma, per escludere il rischio di complicazioni polmonari. L’esame ha dato esito negativo e il ...

Papa Francesco, tac al Gemelli. Escluse complicazioni polmonari

Nessuna complicazione polmonare a seguito dell’influenza che ha colpito Papa Francesco oggi e che lo ha costretto ad annullare le udienze previste.