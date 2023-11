Salernitana-Lazio | Sarri sbotta contro Prontera | “non può arbitrare a questi livelli”

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 25 novembre 2023) La prima partita della 13ª giornata del campionato di Serie A trasi è conclusa sul risultati di 2-1. Prima vittoria per Filippo Inzaghi e corsa salvezza sempre più emozionante. La, invece, è sempre più in crisi e la situazione per la corsa Champions rischia di compromettersi. Al termine della partita si è registrata la furia di Maurizioper la mancata espulsione di Gyomber: “ci possiamo appellare alla mancata espulsione di Gyomber, l’arbitro non può dirigere a. Ma non possiamo racchiudere 90 minuti in un episodio, laera inferiore ma non si è visto. Purtroppo troppi giocatori stanno rendendo meno rispetto alla passata stagione, qualcosa è successo. O la colpa è mia o abbiamo perso di vista chi siamo. Queste ...