Salernitana | Inzaghi | «Sapevo che avremmo fatto una grande partita»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 novembre 2023) Filippo, allenatore della, ha così parlato dopo la vittoria ottenuta contro la Lazio: le dichiarazioni Filippoha così parlato a Dazn dopo-Lazio. VITTORIA PESANTE «Ci speravo. Chiaro che la vittoria mancante pesava, ma l’avevo detto.cheuna. Abbiamolaperfetta. La squadra ha meritato la vittoria. Questi 3 punti saranno una bella iniezione di fiducia per tutti.Quando cambi allenatore le cose non vanno, abbiamo dovuto lavorare sulla testa.che una vittoria contro unasquadra ci avrebbe dato morale. Oggi avrebbero meritato tutti di scendere in campo. Dobbiamo ...