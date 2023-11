Salernitana e Lazio non possono più sbagliare | Immobile punta il record di Messi | Kane e Lewandowski

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Tranon c’è mai stato un pareggio in Serie A: otto precedenti, tre vittorie dei campani e cinque dei biancocelesti, ed entrambe sanno che questa striscia deve assolutamente proseguire inalterata anche dopo il nono incrocio, perché il primo segno X, francamente, sarebbe come una sconfitta per tutte e due. Se da una parte i granata potrebbero accogliere con soddisfazione un punto colto contro quella che lo scorso anno ha chiuso al secondo posto in classifica, è anche vero che la classifica continuerebbe a piangere e si terrebbe in piedi la tremenda emorragia di vittorie, visto che sono ora tredici di fila le partite senza i tre punti tutti insieme (5 pareggi, 8 sconfitte partendo dall’ultima giornata dello scorso anno). Soltanto la Pistoiese ha una serie così lunga ancora aperta nel massimo campionato. D’altro canto, i biancocelesti ...