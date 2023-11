Salernitana | Candreva | «Ci meritiamo tutto questo Salvezza? Ci crediamo sempre»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 novembre 2023) Antonio, decisivo con un suo gol contro la Lazio, ha così parlato dopo la vittoria della suaAutore di un gol capolavoro nella vittoria dellacontro la Lazio, Antonioha poi parlato ai microfoni di Dazn. LE PAROLE – «La firma è di tutti, non solo mia. Abbiamo passato mesi difficili. Cie se lo meritano i tifosi. Ripartiamo da qui. Ci aspetta un campionato difficile, ma deve essere un punto di partenza. Cosa ci siamo detti? La voglia di arrivare alla vittoria. Ce lae ce la godiamo con la nostra gente. Ora pensiamo al nostro cammino. Kastanos? E’ un ragazzo umilissimo che lavora. Se lo merita perchè è un grande giocatore. Esultanza con Inzaghi? E’ arrivato in un momento difficile, è anche per lui ...