Rugby | delle bruttissime in difesa Zebre Parma crollano in casa dei Lions

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) Si è conclusa da poco a Johannesburg la sfida valida per il sesto turno della UnitedChampionship. In campo sono scesi i padroni die le, con gli emiliani a caccia del terzo risultato utile consecutivo. Ecco com’è andata. Avvio in salita per le, che concedono aidi risalire il campo dai propri 22, commettono un fallo con Garcia e dalla seguente lunga touche palla che arriva all’ex Kriel che va fino in fondo e 7-0 iniziale. Provano a reagire gli emiliani, ma un banale errore regala una chance ai sudafricani che la sfruttano andando in fondo con van der Merwe per il 12-0. Passano pochi minuti ed ennesimo errore. Palla persa in attacco, ...