Roma | sparisce un’auto a Monte Mario | nella notte rubata un’Audi La proprietaria lancia un appello su Facebook

(Di sabato 25 novembre 2023) La tranquillità del quartiere di, a, è stata scossa da un evento spiacevole che ha colpito la famiglia di una signora della zona, residente in Via Augusto Conti. Durante lascorsa, tra le 00.30 e le 6.00 del mattino, la macchina della donna,A1, è stata oggetto di furto. L’autonel quartiere diL’auto era correttamente parcheggiata sul lato sinistro della strada, ma i malviventi hanno agito con forza, causando danni al cofano e alla portiera: dati riportati dall’applicazione dell’Audi, che sullo smartphone dellaha riportato i danni subiti dalla vettura. La notizia è stata divulgata dalla sorella della vittima del furto, attraverso il gruppo ...

Lukaku sparisce per Inter-Roma e conferma il suo grande limite

Scappa da scuola, dodicenne sparisce nel nulla: ritrovato dopo 4 giorni

Non aveva frequentato le lezioni, e insieme a un amico, anch'egli membro della comunità, aveva tentato di raggiungerein treno. La scomparsa ha scatenato un'immediata mobilitazione. Le ricerche ...

Scappa da scuola, dodicenne sparisce nel nulla: ritrovato dopo 4 giorni Orizzonte Scuola

Lazio, Lotito: "Le minacce mi rafforzano. La Roma è caciarona, poi sparisce" Corriere dello Sport

Scappa da scuola, dodicenne sparisce nel nulla: ritrovato dopo 4 giorni

Cristiano, studente 12enne originario del Congo, è stato ritrovato a Perugia dai carabinieri, mettendo fine alle ricerche iniziate lunedì scorso. La Prefettura di Grosseto ha confermato il ritrovament ...

Da Roma a Messina, la marea fucsia arriva nelle piazze

Femminismi (Italia) Decine di iniziative in tutta Italia. Politica divisa dalla piattaforma di Non una di meno. Iv e Calenda: «È contro Israele, non ci saremo». Di Luciana Cimino ...