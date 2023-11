Roma | poco spazio per Azmoun | lo segue un club di Serie A

A quanto pare poco importa all’Italia - ma non è che in Europa sia meglio - che il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro sia stato introdotto nel Trattato di Roma nel 1957...

Giulia Cecchettin, Filippo Turetta è in carcere a Verona

Il 21enne è entratofa, scortato dai a carabinieri, nel penitenziario dove ad attenderlo c'era ...è arrivato questa mattina in Italia dalla Germania a bordo di un aereo militare partito da...

Corteo Non una di meno a Roma. Slogan contro la violenza, il patriarcato, Israele e Giorgia Meloni RomaToday

Il corteo del 25 novembre. Migliaia in marcia dal Circo Massimo AGI - Agenzia Italia

Palermo, ladri in azione in via Roma: doppio colpo da Top Burger

PALERMO – Doppio furto, in pochi giorni, al locale Top Burger di via Roma a Palermo. Il primo è avvenuto nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 novembre, il secondo nella notte scorsa. Nel primo co ...

In piazza contro la violenza sulle donne: a Roma sfilano in migliaia

ROMA – Migliaia di donne e uomini di tutte le età si sono radunate al Circo Massimo di Roma per il corteo organizzato da Non una di meno. Il vento gelido della Capitale non ha impedito a questa marea ...