Roma Mamma partorisce per strada a Prati

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 novembre 2023) Impietoso il traffico diche rallenta tutto. Ci sono appuntamenti, pero’, che non possono essere posticipati: il parto e’ uno di questi. Ieri sera, quindi, in via dei Gracchi in zona, un’auto cercava disperatamente di destreggiarsi nell’ingorgo che in serata solitamente si crea in quella zona. Sulla macchina viaggiava una donna di 30 anni circa, di origini cinesi, diretta alla clinica Santa Famiglia dove avrebbe, di li’ a poco, partorito la propria figlia; ma a poche centinaia di metri dalla clinica, la bimba ha deciso di nascere. “Ero arrivata in sala parto e stavo aspettando la paziente – ha dichiarato ad “Agenzia Nova” Celestina Lilina Evangelista, ostetrica della clinica Santa Famiglia che aveva in cura la donna – non vedendola arrivare sono scesa in, ovviamente senza portare nulla perche’ mai avrei immaginato ...