Roma | donna uccisa dalla caduta di un albero | il sindaco Gualtieri nella bufera VIDEO

(Di sabato 25 novembre 2023) Pubblicato il 25 Novembre, 2023 Unaè morta dopo esse stata colpita da un. E’ accaduto in via diOlimpia, in zona Gianicolense. Sul posto 118, polizia e polizia locale. La vittima aveva 81 anni ed era in compagnia del figlio, rimasto illeso, ma soccorso in stato di shock. #muore travolta dain via diOlimpia in zona Gianicolense pic.twitter.com/w9BRDQx2e4 — Local Team (@localteamit) November 25, 2023 Inutili i tentativi del 118 di rianimarla. In via precauzionale il tratto è stato chiuso al transito dei pedoni su entrambi i lati per effettuare le verifiche sugli altri alberi. Si ipotizza che il vento forte possa aver contribuito alla...