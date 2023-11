Roma | crolla un albero per il forte vento | donna travolta e uccisa davanti al figlio

(Di sabato 25 novembre 2023) Tragedia a, dove unadi 82 anni è statada un. È accaduto stamattina in via diOlimpia, in zona Gianicolense. Lasi trovava sul marciapiede quando il grossosi è spezzato a circa un metro e mezzo da terra. Inutili i tentativi di alcuni agenti della polizia locale di liberarla dai rami. Per oltre mezz’ora i sanitari dell’auto medica hanno tentato di rianimarla ma alla fine non è rimasto loro che constatare il decesso. La vittima si trovava sul marciapiede con il, rimasto illeso. Sul caso la procura diha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il pm di turno, Eugenio Albamonte, ha effettuato un sopralluogo sul posto insieme ai ...

Tragedia a Roma, dove una donna di 82 anni è stata travolta e uccisa da un albero. È accaduto stamattina in via di Donna Olimpia, in zona Gianicolense.

