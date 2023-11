Roma | crolla albero sul marciapiede a Monteverde | schiacciata un’anziana | morta sul colpo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 novembre 2023) Una tragedia si è verificata oggi nel XII Municipio dia causa delle forti raffiche di vento che hanno colpito la zona, provocando ingenti disagi e danni. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state chiamate a intervenire in numerosi casi, con oltre 70 interventi e oltre 80 in coda.Tra gli interventi più rilevanti, uno attualmente in corso in via di Donna Olimpia, a, nei pressi del civico 50. Alle ore 10:27, la squadra di Ostiense (7/A) è stata inviata sul posto con il supporto di una gru (AG/10), il carro sollevamenti, e il capo turno provinciale. L’intervento è stato richiesto per soccorrere una donna di circa 80 anni, risultata poi deceduta a causa di essere stata ...