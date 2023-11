Roma | 48enne arrestato per possesso di droga a Pomezia

(Di sabato 25 novembre 2023) CRONACA DI– Unitaliano, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e’ statoieri sera dai carabinieri della compagnia di. L’uomo e’ stato notato dai militari in via Ardeatina dove, alla vista dei militari ha cambiato direzione. Un gesto sospetto che ha consigliato ai carabinieri di procedere con il controllo. La perquisizione sul posto ha permesso ai militari di trovare una dose di cocaina, una di marijuana ed una di hashish e la somma di 270 euro in contanti. La successiva perquisizione effettuata dai carabinieri presso il domicilio dell’uomo ha portato al rinvenimento e al sequestrato di ulteriori 25 grammi di marijuana e tre bilancini di precisione.

