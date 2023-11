“Rivedo Yana nei miei sogni È tempo di agire per fermare questa spirale di violenza contro le donne”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 25 novembre 2023) Seriate. “La mia speranza è che l’associazione nata per ricordare la miapossa essere d’aiuto per tutte quelleche ne hanno bisogno”. Sono queste le parole di Tatiana Serberchuk, mamma diMalayko, la 23enne ucraina originaria di Romano di Lombardia uccisa dall’ex fidanzato Dumitru Stratan il 20 gennaio scorso a Castiglione delle Stiviere (Mantova). Il prossimo 25 novembre, in occasione della giornata internazionalelasulle, l’associazione no-profit Y.A.N.A. (il cui acronimo sta per “You are not alone”) sarà all’istituto scolastico Majorana di Seriate – frequentato dafino a qualche anno fa – per un evento organizzato da un’ex professoressa della ragazza: i ragazzi del 3° anno hanno preparato un ricordo e una canzone per lei, ...