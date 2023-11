(Di sabato 25 novembre 2023)(ITALPRESS) – Iltorna a vincere dopo la staffetta in panchina tra Rudi Garcia e Walter: afinisce 2-1 grazie alle reti di Kvaratskhelia ed Elmas, inutile il momentaneo pareggio da parte di Lookman nella ripresa. Tre punti fondamentali per i partenopei, altro ko interno per i bergamaschi dopo il 2-1 subito contro l’Inter. C’era curiosità di vedere il primodi, il nuovo tecnico subentrato a Garcia, alsulla panchina azzurra, ha confermato il 4-3-3 con Raspadori unica punta: Gasperini ha invece ritrovato De Ketelaere dal primo minuto, con Lookman e Koopmeiners a completare il reparto. Pochi spazi e tanti duelli a centrocampo: i primi venti minuti sono trascorsi senza troppe emozioni, con entrambe le squadre che non ...

Per i Baustelle un ritorno in teatro con “Intimo Sexy!” : le date

Buona la prima per Mazzarri, il Napoli espugna Bergamo

C'era curiosità di vedere il primo Napoli di Mazzarri, il nuovo tecnico subentrato a Garcia, alsulla panchina azzurra, ha confermato il 4 - 3 - 3Raspadori unica punta: Gasperini ha ...

Ritorno con vittoria per Mazzarri, il Napoli espugna Bergamo Il Tirreno

Il girone di ritorno parte con Bologna-Talmsassons Corriere dello Sport

SSCNapoli, il commento sul sito: "Il Napoli torna a vincere sfrecciando con la Delorean di Mazzarri"

Dopo la vittoria per 2-1 sul campo dell’Atalanta, la SSCNapoli ha raccontato come di consueto la gara sul proprio sito ufficiale: “Alle 8 della sera del Sabato del Villaggio l'urlo ...

Mazzarri a Dazn: “Ho legato fin da subito con questi ragazzi, tra noi c’è un grande feeling!”

Non poteva esserci un ritorno migliore, non era facile vincere qui perché lo è per nessuno. Per come avevamo giocato il primo tempo pensavo di non dover soffrire. Nel secondo tempo siamo calati troppo ...