(Di sabato 25 novembre 2023) Kvaratskhelia ed Elmas in gol, i campioni d'Italia battono l'Atalanta 2-1- Iltorna a vincere dopo la staffetta in panchina tra Rudi Garcia e Walter: afinisce 2-1 grazie alle reti di Kvaratskhelia ed Elmas, inutile il momentaneo pareggio da parte di Lookman nella ri

Per i Baustelle un ritorno in teatro con “Intimo Sexy!” : le date

Ritorno con vittoria per Mazzarri, il Napoli espugna Bergamo

C'era curiosità di vedere il primo Napoli di Mazzarri, il nuovo tecnico subentrato a Garcia, alsulla panchina azzurra, ha confermato il 4 - 3 - 3Raspadori unica punta: Gasperini ha ...

Il girone di ritorno parte con Bologna-Talmsassons Corriere dello Sport

Uomini e Donne, il ritorno di Alessandro Vicinanza per la resa dei conti con Ida Platano Libero Magazine

Curry: Abbiamo bisogno di Green, ma il suo ritorno non basterà per risolvere i nostri problemi

Non è un gran momento per i Golden State Warriors, che dopo un buon inizio hanno perso 7 delle ultime 9 partite, 5 senza Draymond Green ...

Turno di ritorno: anche Audace, Perugia e TikiTaka Francavilla al turno successivo

Dopo Dueville e New Bisceglie Girls, è festa per altre tre squadre. Bis vincente per Audace Verona e TikiTaka Francavilla: le scaligere battono di nuovo il Pelletterie in trasferta con Zandonà, Fasani ...