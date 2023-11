Rione Petrosino | apre la nuova bretella verso via Magnone

(Di sabato 25 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata finalmente aperta al traffico latra Via Irno ed il. Il Comune di Salerno, infatti, ha consegnato il collegamento tra il quartiere salernitano e via. Poco più di 120 metri che, però, consentiranno di iniziare a snellire il traffico nella zona. In una questa prima fase lastrada sarà percorribile soltanto a senso unico, dalVia Fratellie, quindi,l’ingresso della tangenziale. L’idea, però, è quella di arrivare ad un doppio senso di marcia. “È un’opera sulla quale si lavora da anni – ha spiegato il presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, intervenuto al taglio del nastro ...

