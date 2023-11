Rinuncio al mandato | svolta nella difesa di Turetta

Leggi su iltempo

(Di sabato 25 novembre 2023) L'avvocato Emanuele Compagna lascia ladi Filippo. In una nota, spiega le ragioni: "Con l'arrivo in Italia di Filippoconsidero concluso il mio incarico d'ufficio. Oggi, infatti, egli ha potuto nominare difensori di fiducia, tra cui anche me. Ho depositato, però, rinuncia nel pomeriggio a tale nomina. Fin dall'inizio avevo rappresentato ai genitori, che mi avevano espresso stima, l'opportunità di una nomina di fiducia, pertanto non vi è alcun legame con le polemiche che qualcuno ha sollevato recentemente. Resto umanamente vicino al dolore delle famiglie". Le polemiche a cui si riferisce Compagna sono quelle relative a vecchi post sui social sulla violenza femminile e con commenti ritenuti sessisti. Oggi, nel carcere di Verona, ha incontrato il legale nominato dalla ...