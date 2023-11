Rinnovo Dimarco | l’Inter al lavoro per i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 novembre 2023)sta lavorando assiduamente per cercare l’accordo suldi contratto con Federicosta lavorando assiduamente per cercare l’accordo suldi contratto con Federico. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, infatti la società sta lavorando per blindare l’esterno cresciuto tantissimo in queste stagioni in nerazzurro. Le cifre delsono le seguenti: ingaggio da 4 milioni a salire + bonus (ora sono 2,2) e scadenza portata dal 2026 al 2028.