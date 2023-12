Riforma Pensioni 2024 l’Editoriale | peggiorano quota 103 | Opzione donna e Ape

Leggi su pensionipertutti

(Di sabato 25 novembre 2023) Slitta di una settimana dal 5 al 12 dicembre la discussione in Senato sulla legge di Bilancio cosa che non permetterà di approvare il testo definitivo entro il 20 dicembre come voleva la Meloni e che rischierà, come ogni anno, di far concludere l’iter dopo Natale. Non ci sono comunque assolutamente problemi, il testo verrà approvato e pubblicato sulla G.U. entro il 31 dicembre ed entrerà in vigore il 1° gennaio. Non sono stati depositati emendamenti da parte dalla maggioranza e i moltissimi dell’opposizione saranno nella quasi totalità bocciati. Il Governo porterà a casa una manovra leggera ed in parte a debito che non porterà, a parte i vantaggi derivanti dal cuneo fiscale, significativi cambiamenti nella vita dei cittadini.103,...