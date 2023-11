Riforma Patto di stabilità | cosa potrebbe cambiare? I punti aggiornamento 25 NOVEMBRE

(Di sabato 25 novembre 2023) Ultime notiziedi: senza un accordo, a gennaio torna l’austeritàdi: si lavora fatimente ad un accordo, scadenza di dicembre sempre più vicina. In caso di “fumata nera”, nel 2024 tornerebbero ad essere applicate le regole esistenti, oggi sospese a causa dei contraccolpi economici determinati dalla pandemia prima e dalla guerra in Ucraina dopo. Disi discute attualmente? Una panoramica veloce della situazione.Premierato:cambierà? Il disegno di legge Senza accordo a gennaio tornano le “vecchie regole”di: a Bruxelles continua – con non poche difficoltà – il ...

Meloni non mastica le cifre del debito

Eh no, cara Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, così proprio non va. Il Primo Ministro ha dichiarato che non ha intenzione di sottoscrivere unadeldi Stabilità che poi non è in grado di rispettare, quindi - conclude la Premier - piuttosto che sottoscrivere unche non si è in grado di rispettare, meglio tornare ai vecchi ...

Riforma del Patto di stabilità: si lavora alle percentuali per il calo di ... Agenzia ANSA

Riforma Patto di stabilità: cosa potrebbe cambiare I punti (aggiornamento 24 NOVEMBRE) Termometro Politico

Provincia, lista nel segno di Scajola «Patto non politico ma per il territorio»

I dieci candidati per il rinnovo del consiglio. Accordo con il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ...

Meloni non mastica le cifre del debito

Eh no, cara Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, così proprio non va. Il Primo Ministro ha dichiarato che non ha intenzione di sottoscrivere una Riforma del Patto di Stabilità che poi non è in ...