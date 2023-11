Rientrato in Italia | Filippo Turetta è già in carcere a Verona Martedì l’interrogatorio

Filippo Turetta è rientrato in Italia

Morte di Giulia : Turetta è rientrato in Italia. Trasferito nel carcere di Verona. Lunedì sarà sentito dalla pm

Omicidio Giulia Cecchettin - Filippo Turetta rientrato in Italia. Andrà in carcere a Verona

Atalanta - Musso ok per la Fiorentina : l’argentino è rientrato in Italia