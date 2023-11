“Ridicoli e poveretti” | nota attivista dalla parte di Greta Rossetti dopo gli attacchi ricevuti dai fan di Mirko e Perla

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 25 novembre 2023), da ormai diversi giorni, continua a ricevere insulti sui social e critiche feroci. Tutto ciò sarebbe stato alimentato dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello diVatiero, ex compagna dell’attuale fidanzatoBrunetti. I due ex si sarebbero avvicinati sempre di più nel reality, mentresi ritrova ad osservare inerme dall’esterno. Gessica... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.