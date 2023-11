Rennes-Reims domenica 26 novembre 2023 ore 17 | 05 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati Torna Stephane alla guida dei rossoneri

Leggi su infobetting

(Di sabato 25 novembre 2023) La sconfitta interna contro il Lione ha acuito la crisi del, che nelle ultime 8 gare disputate ha vinto solamente in Europa League (2 volte) contro il Panathinaikos. Ha pagato per tutti il tecnico Genesio, che è stato esonerato e ha lasciato il posto al gradito ritorno di, il tecnico della storica qualificazione in Champions InfoBetting: Scommesse Sportive e