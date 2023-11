Rennes-Reims domenica 26 novembre 2023 ore 17 | 05 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 25 novembre 2023) La sconfitta interna contro il Lione ha acuito la crisi deldi Genesio, che nelle ultime 8 gare disputate ha vinto solamente in Europa League (2 volte) contro il Panathinaikos. Per il resto in Ligue1 è arrivato appena 1 punto in 6 gare, con la squadra che adesso si trova giusto un punto sopra al terzultimo posto. La InfoBetting: Scommesse Sportive e