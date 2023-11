(Di sabato 25 novembre 2023) Doppio riconoscimento per il fotografo: ilha decretato ‘’, il volume uscito a fine ottobre per 5 Continents, ilnel settore ‘e design’, mentre il Premio Internazionale di Archeologia Amedeo Maiuri gli consegnerà la palma difotografo del settore il prossimo 30 novembre. Questa la motivazione: “Il riconoscimento è andato aper il suo decennale lavoro, che riesce a riportarci, con il suo straordinario talento, immagini che hanno il dono di trasmetterci atmosfere, riti, suoni, sospiri del mondo antico. Il suo ultimo lavoro...

Migranti - il piano del Regno Unito per deportarli in Ruanda è illegale

Ecco perché il Regno Unito non potrà mandare i migranti in Ruanda

Regno Unito - l’ambasciatore in Italia incontra il sindaco di Trieste

Il salario minimo funziona e il Regno Unito lo aumenta : 2mila euro l’anno in più in busta paga

Rapinatore ricercato in tutto il Regno Unito - identikit spopola sui social in Germania : “E’ Harry Kane”

Stipendi congelati e niente bonus per KPMG nel Regno Unito Il Sole 24 ORE

Re Carlo III accusato di "sfruttare i soldi dei morti" TGCOM

Regno Unito, Financial Times: “Interno Pompeiano” di Luigi Spina miglior libro dell’anno in Architettura

Doppio riconoscimento per il fotografo Luigi Spina: il Financial Times ha decretato ‘Interno pompeiano’, il volume uscito a fine ottobre per 5 Continents, il miglior libro dell’anno nel settore ‘Archi ...

Schroders: quanto pesa il calo del Pil sugli utili aziendali - PAROLA AL MERCATO

La crescita interna conta di piu' per gli utili in alcuni paesi Gli utili aziendali di paesi come Cina, Stati Uniti e Giappone hanno legami piu' forti con la crescita interna piuttosto che con quella ...