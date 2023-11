Reazione a Catena | le Amichette trovano il «segno» giusto | ricca vincita

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 25 novembre 2023) Sabato sera strepitoso per le attuali campionesse dichiamatele quali sono state protagoniste di una nuova eall'interno della puntata del 25 novembre 2023. Dopo due recenti serate ko, Milena e le sue ex compagne di superiori sono riuscite a trovare il “, gonfiando ulteriormente i loro portafogli. È stata una sfida tutta al femminile, in cui due team preparati e simpatici hanno saputo intrattenere i milioni di fedeli di questo gioco televisivo. Ma prima di scoprire il ricco montepremi conquistato, scopriamo che cosa è accaduto nell'arco della puntata., puntata 25 novembre 2023:Vs Malvasie Sono tornate più cariche che mai, le ...