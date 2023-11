Reazione a Catena | chi sono i campioni | montepremi e parola vincente di oggi sabato 25 novembre 2023

(Di sabato 25 novembre 2023) La sfida di25, l’ultimae ladi: ecco qual è la squadra vincitrice. Amatissimo game show in onda tutti i giorni su Rai Uno, “– L’intesa” è uno dei programmi più seguiti in Italia. La trasmissione del Servizio Pubblico, condotta da Marco Liorni e prodotto da Sony Pictures Television Italia, riesce costantemente a catturare l’attenzione dei telespettatori grazie alle sfide appassionanti che vengono proposte. Marco Liorni conduce: cosa è successo nella puntata di? – Foto: AnsaCome ormai noto, il quiz è ricominciato, con grande entusiasmo da ...

Reazione a Catena - compleanno e vincita «nobile» per le Amichette

Ascolti tv, testa a testa tra 'The Voice Kids' e 'Ciao Darwin'

Anche nel preserale ha vinto Rai1 con '' visto da 4.320.000 telespettatori pari al 25,8%, mentre 'Caduta Libera' su Canale 5 ha registrato 2.933.000 telespettatori e il 18,2% di ...

Reazione a catena, le Amichette vincono una ricca cifra (nonostante la gaffe già virale) Libero Magazine

Tre donne brianzole tra i concorrenti di Reazione a Catena MonzaToday

Ascolti tv, testa a testa tra ‘The Voice Kids’ e ‘Ciao Darwin’

(Adnkronos) – E' testa a testa per la vittoria degli ascolti della serata di ieri tra due debutti, 'The Voice Kids' e 'Ciao Darwin', che partono entrambi bene con Bonolis in leggero vantaggio. Su Rai1 ...

Ascolti tv e dati Auditel 24 novembre: Ciao Darwin torna e vince la serata, vola anche The Voice Kids

I dati Auditel sugli ascolti TV della serata di venerdì 24 novembre: testa a testa tra il ritorno di Ciao Darwin di Paolo Bonolis e The Voice Kids ...