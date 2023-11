Real Madrid - Osimhen nel mirino per il 2024 : non solo milioni - Perez offre anche calciatori

Real Madrid, Bellingham recupera ed è nuovamente a disposizione

Buone notizie per Carlo Ancelotti. Ilrecupera anche Jude Bellingham in questa settimana di sosta per le Nazionali. Secondo diverse fonti spagnole, l'inglese è tornato in gruppo di recente e ha disputato l'allenamento con il ...

Roma, Marcos Leonardo si complica: arriva il Real Madrid Corriere dello Sport

REAL MADRID, GUTI RIVORREBBE ZIDANE IN PANCHINA: "MOURINHO NON HA IL PROFILO GIUSTO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Brahim Diaz e non solo, poker Inter in casa Real

Lucas Vazquez, Lunin, Brahim e Ceballos: questi i quattro calciatori che l'Inter potrebbe provare a far propri a condizioni vantaggiose ...

Jude Bellingham è tornato in gruppo e si è allenato con il resto della squadra. È nuovamente a disposizione per il Real Madrid ...