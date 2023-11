Ragazza scomparsa da Busto Arsizio | l' appello della madre | Torna | siamo terrorizzati

(Di sabato 25 novembre 2023) "Ti prego facci sapere come stai,. Poi supereremo tutto insieme". È questo l'lanciato da Graziana Tuccio alla figlia, Kimberly Bonvissuto,da lunedì 20 novembre. La, 20 anni, vive a(Varese) e sono ormai cinque giorni che nona casa. Di lei si sono perse le tracce: telefono spento, nessun segno di attività sui social, nessun contatto né con la famiglia né con gli amici. I Poliziotti di, coordinati dalla Procura, proseguono nelle ricerche. Al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere, sia pubbliche che private, presenti nella zona di via Celllini dove Kimberly vive con lae da dove lasi è allontanata. Gli inquirenti ...

Nuovo appello della madre della 20enne sparita lunedì, 'torna'

"Ancora nessuna notizia. Come ieri, come l'altro ieri. E' una settimana che siamo in queste condizioni. Senza sapere, con la paura, la preoccupazione di non sapere dove sia Kimberly, di non sapere com ...