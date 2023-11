R-esisto | storie di donne tra paura e coraggio

Leggi su ilblogdigio

(Di sabato 25 novembre 2023) Nella Giornata internazionale contro la Violenza sullenon si può stare in silenzio e la Scuola alza la voce. Abbiamo voluto fortemente celebrare questo giorno scendendo in piazza, la nostra piazza, l’aula della scuola e poi il palcoscenico del TeatroDentro, spazio libero per percorreredi vita, luogo protetto dell’incontro, rete di accoglienza, ascolto Il Blog di Giò.