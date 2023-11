PWLE | Info & Card finale “Live @ Bellinzona”

Leggi su zonawrestling

Sabato 25 Novembre – Bellinzona, Ticino (SVI) Spazio Aperto – Via Gerretta 9, 6500 Inizio Show Ore 20 – Biglietti Online QUI European Title Belthazar (c) Vs Mida Tag Team Match Double Dozer (VP Dozer; Violenzo) vs Venom Snakes (Kreen; Bad Snake) Gianni Valletta Vs Drake Destroyer Heidi Katrina Vs Laura Wellings Radko Vs Tom Fulton Nico Narciso Vs Sam Della Valle Guido Buriani Vs Red Scorpion Raptor Vs Reckless JD