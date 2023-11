“Purtroppo è morto” Orietta Berti stravolta | la sua perdita l’ha segnata | “Un dolore enorme”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 25 novembre 2023) Una pessima notizia ha raggiunto. La stessa cantante ha confermato di aver dovuto fare i conti con un lutto, che ha rattristato non solamente lei ma anche suo marito Osvaldo. Sono stati travolti da un sentimento di, che ha lasciato entrambi attoniti.hanno detto addio a qualcuno che era entrato nelle loro vite e mai avrebbero voluto separarsi. Però è andata così e ora lei ha avuto la forza di raccontarlo. Proprio in questo periodoè grande protagonista in televisione, grazie a Io Canto Generation. Ha rilasciato un’intervista al settimanale Intimità e qui si è soffermata anche sul lutto. Ma è stata ovviamente l’occasione giusta per soffermarsi anche sulla trasmissione di Canale 5, dove lei lavora come giudice in ...