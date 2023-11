Programmi Rai che chiudono | “Non torneranno nel 2024”

Leggi su biccy

(Di sabato 25 novembre 2023) Erano anni che non si vedevano così tanti movimenti in tv, tra nuove trasmissioni, volti storici che hanno cambiato aziende e addii a sorpresa. Alcune di queste sperimentazioni hanno funzionato e altre meno. Se Pomeriggio 5 si allunga e non andrà in pausa nemmeno per le feste, ci sono invece deiRai che si avviano alla chiusura e che pare nonil prossimo anno. IRai che dovranno salutare il pubblico. Stando a quello che riporta LaPresse, Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo e Il Mercante in Fiera di Pino Insegno chiuderanno i battenti a dicembre. In entrambi i casi pare non sia previsto un ritorno nella nuova stagione. “Il talk show di Rai 3 ‘Avanti Popolo‘ non sarà nei palinsesti che partiranno da gennaio. La trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo andrà in onda fino al periodo ...