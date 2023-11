Primo successo per la Salernitana | Lazio ko all' Arechi

(Di sabato 25 novembre 2023) SALERNO (ITALPRESS) – Labatte laper 2-1, coglie la prima vittoria in campionato e rilancia le proprie ambizioni di salvezza mentre per lala Champions inizia a diventare una missione sempre più complicata. Unin rimonta, perchè dopo la rete di Immobile su rigore a finetempo, nella ripresa arrivano i gol di Kastanos e dell'ex Candreva per il 2-1 finale. E' laa fare la partita: la prima emozione è firmata dal sinistro di Bohinen che, dal vertice dell'area di rigore, tenta il tiro giro trovando la traversa. La squadra di Inzaghi gioca meglio, ma proprio quando i campani sembrano pronti ad affondare ecco l'episodio che cambia il match. Lancio lungo in profondità su Immobile, Gyomber lo atterra appena dentro l'area di rigore: l'arbitro ...

