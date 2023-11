Primavera | Milan-Cagliari 2-4 | il commento e classifica aggiornata

(Di sabato 25 novembre 2023) Questa mattina è andata in scena la partita tra, valida per l'11^ giornata del campionato1 2023-24

Milan, "Camarda e il test di Risser": parla l'esperto

Da questa sera, quando siederà in panchina a San Siro per- Fiorentina , può diventarlo anche della Serie A. In ogni caso, il baby - prodigio dellarossonera, a 15 anni , giocando ...

LIVE MN - Primavera, Milan-Cagliari (2-4): il Milan si fa male da solo, il Cagliari vince con il poker Milan News

Primavera: la difesa tradisce il Milan. Col Cagliari un brutto ko La Gazzetta dello Sport

LIVE PRIMAVERA - Atalanta-Inter 0-1, 20' più recupero alla fine. Sarr fin qui scava la differenza

70' - L'Atalanta, pur colpita in maniera rocambolesca, non si è disunita e continua a fare la sua partita. Risultato tutt'altro che al sicuro per l'Inter, che deve stare ...

Tre erroracci della difesa danno via libera ai sardi. Tardiva la rimonta della squadra di Abate

Tre disattenzioni, quattro gol subiti e un crollo che lascia rimpianti. Al Milan non basta l’orgoglio: la squadra di Abate cade al Vismara contro un Cagliari attento e organizzato. I ragazzi di Pisaca ...