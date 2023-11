Premio ‘Giuseppe Dessì’ a Cavazzoni e Testa

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 25 novembre 2023) (Adnkronos) – Il trentottesimo"Giuseppe Dessì" ha espresso i suoi verdetti: Ermannocon il romanzo "Il gran bugiardo" (La nave di Teseo) è il vincitore della sezione Narrativa, mentre a Enricocon "L'erba di nessuno" (Einaudi) va l'alloro per la sezione Poesia. I vincitori delle due categorie delletterario intitolato allo scrittore di "Paese d'ombre" sono stati proclamati e premiati questa sera (sabato 25 novembre) a Villacidro, la cittadina del Sud Sardegna dove Giuseppe Dessì aveva le sue radici. Insieme a loro hanno partecipato alla cerimonia di premiazione, condotta da Neri Marcorè, gli altri finalisti delletterario: Paolo Febbraro (in lizza con "Come sempre. Scelta di poesie 1992-2022", Elliot Edizioni) e Umberto Fiori (con "Autoritratto automatico", ...