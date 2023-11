Premier League | LIVE | Newcastle-Chelsea 3-1 | in campo il Brighton Poi l'Arsenal per un posto in vetta

(Di sabato 25 novembre 2023) Non solo Manchester City-rpool alle 13.30. La 13ª giornata dicontinua alle 16 con ilche se la vedrà...

Premier League - LIVE : Newcastle-Chelsea 1-1 - in campo il Brighton. Poi l'Arsenal per un posto in vetta

Pagelle Salernitana - Lazio 2 - 1: Candreva superman, frittata Provedel, Kastanos da urlo

... traguardo conquistato solo da tre giocatori nei cinque maggiori campionati europei (124, Lionel Messi in Liga, 116 Robert Lewandowski in Bundesliga e 112 Harry Kane in): dopo il (...

Premier League, spunta il video tutorial per pronunciare i nomi dei campioni ItaSportPress

Diretta Nott'm Forest - Brighton (1-3) Premier League 2023 la Repubblica

Pronostici Premier League, il Tottenham di Kulusevski ospita l'Aston Villa

Dejan Kulusevski è un titolarissimo di Unay Emery. L'esterno offensivo svedese è sempre sceso in campo dal primo minuto in questa prima parte di stagione. Il quarto gol in campionato da parte dell'ex ...

Brentford – Arsenal: ecco le formazioni ufficiali

Brentford - Arsenal: ecco le formazioni ufficiali della sfida della tredicesima giornata di Premier League 2023/24 in programma alle 18.30.