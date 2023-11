Premier League 2023 2024 | Havertz entra e stende il Brentford | l’Arsenal è la nuova capolista

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Serata da incorniciare per, che sconfigge di misura ilnel match valido per la tredicesima giornata die si porta in vetta alla classifica. La squadra di Arteta sorpassa in un colpo solo Manchester City e Liverpool, che quest’oggi hanno pareggiato 1-1, ed il merito è di Kai, capace dire al 79? e segnare il gol vittoria all’89’, regalando tre punti estremamente importanti ai Gunners. HIGHLIGHTS E GOL (VIDEO) Vittoria meritata, numeri alla mano, per i ragazzi di Arteta, che al 42? si erano visti annullare per questione di millimetri un gol segnato da Trossard e poi non erano più riusciti a sorprendere la difesa del. Nel mentre avevano sofferto anche in fase difensiva, ...