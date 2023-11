Pozzuoli | dopo 7 anni riaprono i magazzini per la vendita dei frutti di mare

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutosettedalla chiusuraper ladeidial mercato ittico all’ingrosso di. Cozze, vongole, lupini, telline tornano dunque sui banchi come prodotti dell’offerta locale. Il taglio del nastro alle quattro nuove strutture è in programma per lunedì 27 novembre alle ore 12 presso i locali di via Fasano, dove saranno presenti il sindaco diGigi Manzoni, l’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro, la dirigente comunale Sabina Minucci e il direttore del mercato ittico all’ingrosso Luigi De Rosa. “La promessa più bella è quella che non viene fatta, ma mantenuta – ha dichiarato l’assessore Titti Zazzaro....