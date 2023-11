POV | il significato dell’acronimo utilizzato sui social

Leggi su cultweb

(Di sabato 25 novembre 2023) POV è un acronimo moltosuinegli ultimi tempi, ed il suoè molto semplice: Point of View, ovvero in lingua italiana, “punto di vista”. Solitamente gli utenti e i content creator pubblicano queste tre lettere per segnalare un video che abbia come caratteristica il fatto che sia stato realizzato dal punto di vista dell’autore stesso, che sia con una fotocamera puntata al volto o che si seguano i movimento dello stesso, assumendo così la stessa prospettiva visiva del responsabile del filmato pubblicato sul web. Allo stesso tempo, vieneanche in chiave ironica, per condividere video o gif che illustrino la propria situazione. Come nei post qui sotto. pov : io che aspetto l’uomo della mia vita pic.twitter.com/irQnwCalTJ — ???????? (@vittosilvestre) November 23, 2023 POV è dunque ...