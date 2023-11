(Di sabato 25 novembre 2023) Nel 1944 una nave della Marina statunitense si infrange contro gli scogli dell’isola di Ponza (Italia), e il tragico evento è registrato da una telecamera. Il filmato fa ora parte first appeared on il manifesto.

Postumano, confini irregolari Il Manifesto

Mary Oliver, poetessa a contatto con il creato Il Sole 24 ORE

Postumano, confini irregolari

(Alias) In coincidenza con l'apertura della nuova stagione dell'Opera di Roma, che porterà in scena a partire da lunedì 27 il Mefistofele di Arrigo Boito, per la direzione di Michele Mariotti e la reg ...